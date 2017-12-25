البريكي: هدفنا إسعاد الشعب الكويتي

قال لاعب الازرق عبد الله البريكي انه وزملاءه في المنتخب كانوا يريدون اسعاد الـ 60 الف متفرج الذين حضروا الى ستاد جابر الجمعة الماضي لمؤازرة الازرق امام السعودية في افتتاح «خليجي 32». ولفت الى انه وبقية لاعبي الازرق جاهزون لمواجهة عمان اليوم وعازمون على الفوز والخروج بالنقاط الثلاث، لافتا الى أن هدفه وزملاءه في الفريق هو اسعاد الشعب الكويتي.

وأثنى على عمان، مؤكدا انه منتخب كبير له اسم ووزن لا يستهان به، مؤكدا في الوقت ذاته ان نتائج المباريات الاخيرة بين الفريقين لا تشكل شيئا بالنسبة للاعبي الازرق الذين ينظرون فقط الى مباراة اليوم.

