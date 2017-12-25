اعتماد نتيجة الإمارات وعمان

اعتمدت اللجنة الفنية للبطولة نتيجة مباراة الإمارات وعمان التي انتهت بفوز الأولى بنتيجة 1-0 الجمعة الماضي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة.وتقدمت عمان باحتجاج على مشاركة اللاعب محمد أحمد مع منتخب الإمارات لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الودية مع منتخب أوزبكستان في نوفمبر الماضي، لكن اللجنة لم تناقش الكتاب العماني لعدم استيفائه الشروط القانونية حسبما ذكر موقع الاتحاد الكويتي للعبة. وعقدت اللجنة اجتماعها امس برئاسة حامد الشيباني وبحضور جميع الأعضاء.من ناحية أخرى، وافقت اللجنة الفنية على استبدال اللاعب السعودي هزاع الهزاع بعد إصابته بالرباط الصليبي وقيد اللاعب هتان سلطان بدلا منه في القائمة بعد الاطلاع على التقارير الطبية والأشعة الخاصة باللاعب.
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