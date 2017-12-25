السعودية والإمارات لحسم الصدارة

يبحث المنتخبان السعودي والاماراتي عن وضع قدم في المربع الذهبي لبطولة خليجي 23 عندما يلتقيان في 05:30 مساء اليوم على ستاد جابر الدولي ضمن المجموعة الأولى. وكانت الجولة الاولى للمجموعة اسفرت عن فوز السعودية على الأزرق 2-1، والامارات على عمان 1-0. ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعتين الى الدور نصف النهائي المقرر في 2 يناير المقبل، على ان يقام النهائي في 5 منه.

ويتساوى المنتخبان السعودي والاماراتي بالنقاط ولكل منهما 3 نقاط، وسيتيح فوز أحدهما على الآخر في مباراة اليوم، ان يرفع رصيده الى 6 نقاط ويضعه في نصف النهائي.

ويشارك الفريق السعودي في البطولة بمجموعة من اللاعبين الجدد وتحت قيادة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، ولعل هذه البطولة في حد ذاتها لها أهمية كبرى بالنسبة لجميع لاعبي الأخضر أملا في لفت الأنظار اليهم والحصول على فرصة المشاركة مع الفريق في مونديال روسيا. واجرى الفريق السعودي حصة تدريبية اول من أمس تحت قيادة يورسيتش الذي قسم لاعبي الفريق الى مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الازرق، حيث تدربوا في صالة الحديد برفقة المعد البدني ، فيما ضمت المجموعة الثانية باقي اللاعبين اذ تدربوا على ملعب نادي الشباب.

وتلقى الفريق السعودي صدمة قوية بعد مغادرة المهاجم هزاع الهزاع للكويت بعد قرار المدرب كرونوسلاف يورسيتش باستبعاده اثر تأكد اصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة وتم استدعاء هتان باهبري بدلا منه. ومن المتوقع أن يدفع يورسيتش أمام الامارات بنفس مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمام الازرق. ومن المقرر أن يضم تشكيل الأخضر السعودي عساف القرني وعبد الرحمن العبيد ومحمد خبراني وعمر هوساوي وسالم علي يحيى ونايف هزازي ونوح الموسى وصالح العمري وأحمد الفريدي وسلمان المؤشر ومختار فلاته.

ويتطلع الفريق الاماراتي للثأر من نظيره السعودي وتحقيق الفوز بكل السبل الممكنة اليوم من أجل الاقتراب خطوة جديدة من المربع الذهبي. ومن المتوقع أن يبدأ الايطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للامارات بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة عمان، والذي يضم خالد عيسى ومهند العنزي واسماعيل أحمد وخليفة مبارك غانم ومحمد المنهالي وعلي حسن سالمين وخميس اسماعيل ومحمد فوزي ومحمد عبد الرحمن وعمر عبد الرحمن وعلي مبخوت.

