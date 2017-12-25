جديد خليجي 23... صباحي

لثاني يوم ونحن نستمتع بمهرجان «خليجي ثلاثة وعشرين... صباحي» فالامور والحمد لله تسير بكل يسر... والكل مستمتع بما يراه من ضيوف الكويت... خصوصا عندما تسمعها من برامجهم الرياضية في دولهم او التي في الكويت... وهذا لم يأت من فراغ ولكن من جهود العاملين في البطولة من قيادات سياسية ورياضية... وما أثلج صدورنا هو حضور الجماهير لمباريات الدورة ووجود المشجعين من جميع دول مجلس التعاون.

جديد هذه الدورة هو الزخم الاعلامي غير الطبيعي لتغطية احداث الدورة متمثلة في البرامج الحوارية للقنوات الرياضية الخليجية وايضا التغطية الصحافية... لدرجه انك لا تعرف اي قناة تشاهدها خصوصا في اخر الليل حيث يحرص الكثير من نجوم الدورات السابقة على المشاركة بهذه البرامج وامتاع الجماهير التي تتابع برامجهم الى بداية طلوع الفجر (خصوصا الجماهير من فئة الشباب) وهنا لا يسعني الا ان اشكر قناة بي أن سبورت على تقديرها للاوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة وانسحابها حتى لا تحدث اي اعتراضات او انسحابات تؤثر على سير الدورة بسلام. (وهذا الحدث يعتبر أيضا جديداً).

أما فيما يخص مباريات المجموعة الثانية فقد كان لقاء قطر واليمن لقاء تدريبياً (تقريبا) فالقطريون يريدون استرجاع الكأس مرة اخرى للدوحة... وقرعوا جرس الانذار للكل بهذا الامر... اما الفريق اليمني فهو مثل المنتخب الكويتي يعاني أزمة داخلية أثَّرت على النشاط الرياضي الكروي ولكنهم حضروا من اجل انجاح الدورة فنقول لهم أهلاً وسهلا وشكرا واللهم أنه أزمتكم بسلام.

وأيضا شاهدنا العراق والبحرين في مباراة متكافئة كنت اتوقع لهما ان يتعادلا قبل المباراة لكي يستعدا جيدا للمرحلة القادمة فالعراق لعب بفريق جديد ولاعبين واعدين يحتاجون لخبرة في المباريات الدولية... وكذلك الفريق البحريني لا يقل شأناً عن الفريق العراقي او القطري واعتقد ان مبارياته القادمة لن تكون سهلة لمن يقابلهم فالفريق يلعب كوحدة واحدة لا تعرف اي نجم فيهم وهم متجانسون ويلعبون بحماس كبير، أملين الفوز بالبطولة التي لم يستطيعوا خطف الكأس من بقية الدولة (واليمن ايضا).

ولكنه فريق غامض الى الان وسنشاهد منه الكثير.

نتمنى للجميع الفوز بالدور الثاني خصوصا الازرق... ولكن للعلم المباراة فيها فائز واحد... والله وراء القصد.

