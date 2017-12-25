مبخوت: تنتظرنا مواجهة صعبة

شدد مهاجم المنتخب الاماراتي علي مبخوت على صعوبة لقاء الأخضر اليوم، وقال: «تنتظرنا مواجهة صعبة أمام السعودية التي تمكنت من الفوز على صاحب الأرض في المباراة الأولى لذا نتوقع مواجهة خصما قويا ولكننا نتطلع لحصد النقاط الثلاث». وأشاد مبخوت بلاعبي الأبيض الذين نجحوا في حسم الفوز على عمان بهدف من ضربة جزاء، موضحا «رغم عدم ظهور المنتخب بالشكل المطلوب الا أن تحقيق النقاط الثلاث هو الهدف الرئيس».
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