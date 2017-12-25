يورسيتش: فلاتة خياري الهجومي الأول

ذكر الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش مدرب السعودية أن الفريق يعيش حالة نفسية ممتازة، وذلك بعد الفوز على الازرق في افتتاح «خليجي 23»، مبينا أن هذا الأمر ساهم في الاعداد المميز لمباراة اليوم أمام الامارات. وقال يورسيتش خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر امس: «اطلعنا على مباراة منتخبي عمان والامارات، وسجلنا عددا من الملاحظات واستفدنا كثيرا منها للتحضير لمباراتنا المقبلة، ونتمنى أن نوفق لكسب النقاط الثلاث ونواصل سيرنا نحو صدارة ترتيب مجموعتنا». وأشاد بالمهاجم مختار فلاته، كاشفا أنه الخيار الأول حاليا له في خط الهجوم، كونه لا يقل عن المهاجم المصاب هزاع الهزاع. وأضاف: «لا شك أنا حزين لاصابة هزاع، فاللاعب قدم أداء جيدا خلال فترة الاعداد وكان يعمل بشكل مميز، لذلك لم أكن محتاجا لاستدعاء أي لاعب مهما كانت الأسماء».

