زاكيروني: عموري جاهز للأخضر

اعتبر الايطالي ألبرتو زاكيروني المدير الفني للمنتخب الاماراتي أن البطولة تعد «محطة مهمة للأبيض في طريق الاعداد للاستضافة كأس آسيا 2019. وأوضح زاكيروني خلال المؤتمر الصحافي الذي جرى امس: «نسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة للمشاركة بجانب أصحاب الخبرة».

وافاد زاكيروني: «سأتحدث مع اللاعبين حول نقاط القوة والضعف في المنتخب السعودي، الذي يعد من أفضل المنتخبات في البطولة، حيث نجح في حجز مقعده في مونديال روسيا رغم صعوبة مجموعته في التصفيات الآسيوية». وزف زاكيروني للجماهير الاماراتية خبرا سارا وأكد أن نجم الفريق عمر عبد الرحمن «عموري» بات جاهزا للمشاركة أمام الاخضر السعودي بعد تعافيه من الاصابة.

