العمري: سنواصل أداءنا القوي

ناشد صالح العمري مهاجم المنتخب السعودي الجماهير بمؤازرة الأخضر خلال مباراته أمام الامارات اليوم. وقال العمري خلال المؤتمر الصحافي الذي جرى امس: «الجمهور السعودي ليس بحاجة الى دعوة لحضور المباراة»، مؤكدا أن الجماهير السعودية دائما ما تكون في الموعد وداعمة للمنتخب في جميع الأوقات. وقال: «أمام الكويت قدمنا أداء مميزا استطعنا من خلاله الفوز بنقاط المباراة، ونتطلع الى مواصلة أدائنا القوي واضافة ثلاث نقاط جديدة».

