الإصابة تنهي مشوار مادبو

تعرض المنتخب القطري لصدمة قوية امس بعد تأكد غياب لاعبه عاصم مادبو عن باقي منافسات «خليجي 23» بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.وخضع اللاعب لفحوصات طبية صباح امس في احدى المستشفيات أثبتت حاجته إلى الراحة بسبب الآلام التي يعاني منها في العضلة الخلفية وبالتالي غيابه عن باقي مباريات البطولة.

وتعرض مادبو للإصابة في مباراة قطر الأولى في «خليجي 23» أمام اليمن أمس اول من امس ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية ولم يتمكن مادبو من استكمال المباراة وخرج ليحل بدلا منه اللاعب أحمد فتحي، وبعد اجراء الفحص الطبي تأكد غيابه عن الفريق حتى نهاية البطولة، وبالتالي سيخرج رسميا من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني فيليكس سانشيز. وتمثل اصابة مادبو خسارة كبيرة بالنسبة للمنتخب القطري الذي يدافع عن لقبه الذي حققه في بطولة «خليجي 22» بالرياض.

