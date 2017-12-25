الوهيبي: الكويت فازت بتجميع الأشقاء

ثمَّن رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ورئيس البعثة العمانية المشاركة في «خليجي 23» سالم الوهيبي دور المسؤولين في الكويت القائمين على تنظيم البطولة في ظل «ضيق الوقت» بعد اعلان نقل البطولة من قطر الى الكويت. وقال الوهيبي: «نرفع القبعة للمسؤولين في الكويت على هذا التنظيم الرائع.. نقل البطولة الى الكويت أعطاها رونق رائع لمشاركة جميع المنتخبات الخليجية وعدم اعتذار أي منتخب».وأوضح الوهيبي أن عودة الأزرق بعد غياب أكثر من عامين يمثل فرحة كبيرة لجميع الشعوب الخليجية وليس للجماهير الكويتية فقط وهو ما زاد البطولة زخما فجاءت جميع المنتخبات الخليجية لمشاركة الكويتيين فرحتهم برفع الايقاف. أما عن الازرق فقال الوهيبي ان المنتخب الكويتي قادر على المنافسة على اللقب رغم ابتعاده لعامين ونصف لكن لاعبي الأزرق يشاركون في الدوري المحلي ولديهم لاعبين مميزين ولديهم خبرة طويلة في بطولات الخليج، مبينا أن الكويت ان لم تفز بالبطولة فقد فازت بتجميع قلوب الأشقاء في الخليج وأيضا التنظيم الرائع والفرحة العارمة بعد رفع الايقاف. واكد أن حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو يعكس دور وثقل الكويت في المنطقة. وتحدث الوهيبي عن الكرة العمانية،مؤكدا وجود خطة طويلة المدى يجري العمل عليها من أجل تشجيع اللاعبين على الاحتراف الخارجي وذلك من خلال الاهتمام بقواعد الناشئين.
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