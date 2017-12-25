Flavio restaurant site

للأعلان في جريدة النهار

دوليه
تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf
الوهيبي: الكويت فازت بتجميع الأشقاء

ثمَّن رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ورئيس البعثة العمانية المشاركة في «خليجي 23» سالم الوهيبي دور المسؤولين في الكويت القائمين على تنظيم البطولة في ظل «ضيق الوقت» بعد اعلان نقل البطولة من قطر الى الكويت. وقال الوهيبي: «نرفع القبعة للمسؤولين في الكويت على هذا التنظيم الرائع.. نقل البطولة الى الكويت أعطاها رونق رائع لمشاركة جميع المنتخبات الخليجية وعدم اعتذار أي منتخب».
وأوضح الوهيبي أن عودة الأزرق بعد غياب أكثر من عامين يمثل فرحة كبيرة لجميع الشعوب الخليجية وليس للجماهير الكويتية فقط وهو ما زاد البطولة زخما فجاءت جميع المنتخبات الخليجية لمشاركة الكويتيين فرحتهم برفع الايقاف. أما عن الازرق فقال الوهيبي ان المنتخب الكويتي قادر على المنافسة على اللقب رغم ابتعاده لعامين ونصف لكن لاعبي الأزرق يشاركون في الدوري المحلي ولديهم لاعبين مميزين ولديهم خبرة طويلة في بطولات الخليج، مبينا أن الكويت ان لم تفز بالبطولة فقد فازت بتجميع قلوب الأشقاء في الخليج وأيضا التنظيم الرائع والفرحة العارمة بعد رفع الايقاف. واكد أن حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني انفانتينو يعكس دور وثقل الكويت في المنطقة. وتحدث الوهيبي عن الكرة العمانية،مؤكدا وجود خطة طويلة المدى يجري العمل عليها من أجل تشجيع اللاعبين على الاحتراف الخارجي وذلك من خلال الاهتمام بقواعد الناشئين.



إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات  

الفيديو

وطن النهار
دعا إلى عزل قياديي الجهات التي لا يتم اعتماد حسابها الختامي
الطبطبائي: النواب ليسوا أعداء الحكومة.. الكل في مركب واحد

أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز  ...

المزيد

وطن النهار
البلدية وصندوق دعم المشاريع الشبابية وقعا العقد
مليونا دينار لإدارة وتشغيل «برايح سالم»

وقعت البلدية عقد ادارة وتشغيل مشروع برايح سالم بقيمة 2 مليون دينار مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الشبابية بحضور وزير الاشغال وزير البلدية حسام  ...

المزيد

كتّاب اليوم

مال وأعمال
تحسن تدريجي في الأسعار بعد تراجعها
خبراء: %50 ارتفاعاً في الإقبال على الذهب محلياً

تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي  ...

المزيد

مال وأعمال
سمو الأمير يرعى معرض «ميكر فير 2018»: مشاركة واسعة تستهدف دعم الشباب الموهوب والأفكار النيِّرة

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10  ...

المزيد

عربيات ودوليات
رئيس «العربي الناصري» : المواجهة الأمنية ليست كافية للقضاء على الإرهاب
سيد عبدالغنى لـ «النهار»: قرارات ترامب «عنترية»

أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس  ...

المزيد

الأكثر

النشرة الإخبارية

   

كاريكاتير

تطبيقات الهواتف الذكية