سكوب: التعادل عادل

ذكر مدرب منتخب البحرين التشيكي ميروسلاف سكوب ان نتيجة التعادل مع العراق 1-1 الأول من امس في الجولة الاولى من المجموعة الثانية في البطولة تعتبر عادلة قياساً على اداء الفريقين في المباراة.وأضاف سكوب خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة، انه لا يعلم ان كان فريقه خسر نقطيتن أم كسب نقطة، وقال: «قبل المباراة كنا سنعتبر نتيجة التعادل نتيجة مميزة نظرا لأننا نواجه فريقا منظما يملك لاعبين اقوياء بدنيا ويمتازون بالسرعة، لكننا كنا اقرب الى الفوز وتلقينا هدفا في الدقائق الاخيرة من كرة ثابتة».ابدى سكوب رضاه التام عن اداء فريه خلال اللقاء وقال:»التزم جميع اللاعبون بتعلميات الجهاز الفني وطبقوا الخطة التي اعطيناها لم بشكل مميز من خلال الألتزام التكتيكي داخل الملعب واغلاق مناطق المناورات على الفريق العارقي»، مؤكدا انه يملك فريقا شابا له مستقبل كبير، وتابع: «سنركز على المباراة المقبلة من اجل تحقيق الفوز والسعي الى التأهل للمربع الذهبي».
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