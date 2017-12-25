الرميحي: «خليجي 24» في الدوحة

أكد أمين عام الاتحاد الخليجي لكرة القدم جاسم الرميحي ان المكتب التنفيذي للاتحاد اعتمد إقامة النسخة 24 من بطولة كأس الخليج في قطر. وأوضح ان الاتحاد الخليجي كان قد أقر سابقاً اقامة نسختي 23 و24 على التوالي في كل من الكويت وقطر ولكن «نظرا للظروف التي طرأت اخيرا تم التنسيق مع اللجنة المنظمة في قطر والشركة الراعية لبطولات الاتحاد الخليجي لنقل النسخة 23 الى الكويت على ان تكون النسخة 24 في قطر وهذا ما تم التعهد به من جانبنا وهو الامر غير القابل للتغيير او التعديل». وكان وزير الشباب والرياضة العراقي عبد الحسين عبد الرضا عبطان أكد السبت الماضي في تصريحات خاصة لوكالة الانباء الألمانية وجود نية لتقديم طلب لاستضافة «خليجي 24» في العراق بدلا من قطر، وقال عبطان ان الحديث جرى مع المسؤولين في قطر لترك المجال للعراق لتستضيف النسخة المقبلة وقد لاقى الأمر ترحيبا شديدا منهم في ظلالعلاقات القوية التي تربط البلدين مشيرا الى اتخاذ الطرق الرسمية للتقديم على طلب استضافة خليجي 24، وبالتحديد في الاجتماع المقبل للاتحاد الخليجي بالكويت.

وأوضح عبطان ان القطريين كان لهم موقف ايجابي للغاية مع العراق في الفترة الماضية ودعموا جهود رفع الحظر عن العراق، وقال: «سنزور قطر قريبا لتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الكرة هناك. جرى الاتفاق مسبقا على اقامة بطولة رباعية على الأراضي العراقية في مارس المقبل بمشاركة منتخبات الكويت وتونس وقطر والعراق». وأشار عبطان الى ان العراق باتت جاهزة أكثر من أي وقت مضى لاستضافة هذا الحدث الكبير وترحب كثيرا بجميع الأشقاء الخليجيين، مضيفا ان العراق تمتلك العديد من الملاعب والمنشآت الجاهزة لمباريات النسخة المقبلة في مدن بغداد وكربلاء والبصرة والنجف وفي شمال العراق بمدن زاخو والسليمانية أيضا بالاضافة لملاعب التدريب اللازمة أيضا.وأوضح : «آن الأوان ليستضيف العراق كأس الخليج. في السابق، كان هناك بعض المخاوف، لكنها زالت جميعا الآن. أقولها بصراحة وشجاعة أننا على قدر المسؤولية لهذه الاستضافة».

وفي ختام تصريحاته، أكد عبطان ثقته الكبيرة في قدرة «أسود الرافدين» على المنافسة بقوة على لقب كأس الخليج، وقال: «سنعود من الكويت بلقب وباستضافة النسخة المقبلة ان شاء الله».

