التمياط كرم المشجع السعودي

كرم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس بعثة «الاخضر» المشارك في «خليجي 23» نواف التمياط اول من أمس في مقر اقامة المنتخب في الكويت المشجع السعودي نواف الشمري الذي كان مثالاً يحتذى به بقيامه بتنظيف المدرج المخصص للمنتخب في المباراة التي جمعته بالازرق في افتتاح الدورة.وقدم التمياط خلال التقائه بالمشجع الشمري درعاً تكريمية، مثمنا له مبادرته التي تركت اثرا واضحا وعبر عن وعي ونضج كبيرين.وامتدح التمياط البادرة التي قام بها المشجع، مؤكدا ان ذلك من سمات المسلم التي يجب ان يتصف بها، ومن الامور التي حثنا عليها ديننا الحنيف، الى ما حملته من دلالة على وعي المواطن السعودي الذي يمثل وطنه خير تمثيل.
السنافر
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