سانشيز: بدايتنا رائعة

وصف الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري الفوز الكبير الذي حققه الفريق على نظيره اليمني 4 -0 أول من امس بأنه بداية رائعة لمشوار العنابي في البطولة. وقال سانشيز إن فريقه قدم أداء جيدا ودخل المباراة بكل تركيز فاستحق الفوز والنقاط الثلاث عن جدارة في أولى مبارياته في مشوار الدفاع عن لقب البطولة الخليجية. وأوضح المدرب الأسباني في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أتيحت لنا العديد من الفرص وسجلنا هدفين في أول عشر دقائق، وتمكنا أيضا من استغلال الفرص التي أتيحت لنا أمام المرمى بشكل جيد ولم نترك الفرصة للمنتخب اليمني الذي حاول اللعب على الهجمات المرتدة، فقمنا بزيادة الضغط وترجمنا الفرص إلى أهداف»، وأضاف: «لقد كان هدفنا هو الفوز فقط، وهو بداية جيدة للبطولة وأعتقد أننا دخلنا اللقاء بتركيز شديد وهو ما ساعدنا على تسجيل ثلاثة أهداف مبكرة سهلت من مهمتنا وأكدت على الطريقة الهجومية الجيدة التي لعبنا بها، وعموما القادم سيكون أصعب بداية من اللقاء الثاني أمام الفريق العراقي لكننا سنلعب بنفس الوتيرة التي خضنا بها مباراة السبت ونتعامل مع البطولة خطوة بخطوة»، وأشاد المدرب الأسباني بالروح العالية للاعبي المنتخب القطري قائلا: «التنافس واضح بين اللاعبين ذوي الخبرة، والشبان في المنتخب القطري وهذا أمر إيجابي حيث يريد الجميع أن يثبتوا جدارتهم بالحصول على مكان في التشكيلة الأساسية، وأعتقد أن كل اللاعبين لديهم فرصة ليتعلموا أكثر ويطوروا من مهارتهم ومستوياتهم في المستقبل»، وعن المواجهة القادمة مع المنتخب العراقي وكيفية التحضير لها، قال سانشيز: «العراق فريق مختلف وقوي وسوف نقوم بدراسته جيدا لتقديم مستوى جيد ومردود قوي وأتمنى أن نواصل العروض القوية ونحقق نتيجة إيجابية من هذه المباراة».