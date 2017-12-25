يوفنتوس حسم قمة روما

حسم يوفنتوس حامل اللقب القمة بفوزه على روما 1-0، وعزز نابولي صدارته بفوزه الصعب على ضيفه سمبدوريا 3-2،.وخسر انتر للمرة الثانية على التوالي عندما سقط امام مضيفه ساسوولو 0-1، فيما عاد لاتسيو الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباراتين الاخيرتين، بفوزه الكبير على ضيفه كروتوني الوافد حديثا الى الدرجة الاولى 4-0 الأول من أمس في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الايطالي.

وعلى ملعبه، حقق يوفنتوس المطلوب بفوزه على روما في مباراة القمة بهدف لمدافع فريق العاصمة السابق المغربي مهدي بنعطية في الدقيقة 18 اثر كرة من ركلة ركنية تابعها في المرة الاولى بالعارضة وفي الثانية داخل الشباك.

وكان بنعطية لعب في صفوف روما (2013-2014) قبل ان ينتقل الى بايرن ميونيخ الالماني حتى 2017، ويلعب هذا الموسم مع يوفنتوس على سبيل الاعارة.

وعلى ملعب سان باولو في نابولي، تخلف نابولي مرتين عبر الاوروغوياني غاستون راميريز (2) وفابيو كوارلياريلا (27 من ركلة جزاء)، ورد مرتين بواسطة البرازيلي الان ماركيش لوريرو (16) ولورنتسو اينسيني (33)، قبل ان يمنحه السلوفاكي ماريك هامسيك الفوز في الدقيقة 39. وعزز نابولي موقعه في الصدارة برصيد 45 نقطة، مقابل نقطة واحدة عن يوفنتوس حامل اللقب في الاعوام الستة الاخيرة، في حين تجمد رصيد انتر الثالث عند 40 نقطة.

وبكر سمبدوريا بالتسجيل عبر راميريز من ركلة حرة مباشرة (2)، لكن نابولي نجح في ادراك التعادل بواسطة لوريرو من مسافة قريبة (16). وتقدم سمبدوريا مجددا من ركلة جزاء اثر عرقلة راميريز داخل المنطقة من المدافع الالباني السيد هيساي، فانبرى لها كوالياريلا بنجاح (27) مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم، بيد انه فرحته لم تدم سوى 6 دقائق حيث ادرك اينسيني التعادل بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من الدولي البلجيكي دريس مرتنز.

وتقدم نابولي للمرة الاولى في المباراة عبر قائده هامسيك من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من مرتنز.

وبات هامسيك الهداف التاريخي لنادي نابولي محطما رقم الاسطورة الارجنتيني دييغو ارماندو مارادونا في عدد الاهداف بالوان النادي الجنوبي في مختلف المسابقات. وهو الهدف الـ 116 لهامسيك بالوان الفريق الجنوبي متفوقا بهدف واحد عن مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991 والتي قاده خلالها الى لقبيه الوحيدين في الكالتشيو عامي 1987 و1990.

وعلى ملعب مابي في ريجيو ايميليا، تابع ساسوولو صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي عندما الحق الخسارة الثانية تواليا بانتر سجله دييغو فالتشينيلي في الدقيقة 34.

وحصل انتر ميلان على ركلة جزاء في الدقيقة 48 بعدما لمس المدافع فرانشيسكو اتشيربي الكرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها قائده الدولي الارجنتيني ماورو ايكاردي لكن الحارس اندريا كونسيلي تصدى لها.

وعلى الملعب الاولمبي في روما، فرض المدافع الدولي البلجيكي جوردان لوكاكو، شقيق روميلو المهاجم الدولي لمان يونايتد الانكليزي، نفسه نجما بافتتاحه التسجيل ومساهمته في الهدف الثاني.

وانتظر لاتسيو الدقيقة 56 لافتتاح التسجيل اثر هجمة مرتدة قادها تشيرو ايموبيلي من الجهة اليسرى قبل ان يتوغل داخل المنطقة ويمرر كرة عرضية زاحفة الى لوكاكو غير المراقب فتابعها بيمناه داخل المرمى الخالي.

وعزز لاتسيو تقدمه بهدف ثان عندما توغل لوكاكو داخل المنطقة من الجهة اليسرى فهيأ كرة الى البوسني سيناد لوليتش الذي رفعها عرضية امام المرمى وتابعها ايموبيلي برأسه داخل المرمى (78). واضاف لوليتش الهدف الثالث عندما تلقى كرة امام المرمى من البرازيلي فيليبي اندرسون فهيأها لنفسه وتلاعب باحد المدافعين وسددها قوية بيمناه داخل المرمى (86).

وختم اندرسون المهرجان بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من ماركو بارولو (89).

وتابع اودينيزي بدوره انتفاضته بقيادة مدربه الجديد ماسيمو اودو عندما اكرم وفادة ضيفه فيرونا برباعية نظيفة وهو الفوز الرابع على التوالي لاودينيزي في 6 مباريات مع اودو في الدوري منذ استلامه المهمة خلفا للويجي دل نيري في 21 نوفمبر الماضي.

وعمق اتالانتا جراح ميلان ومدربه الجديد لاعب وسطه الدولي السابق جينارو غاتوزو عندما تغلب عليه بهدفين نظيفين سجلهما براين كريستانتي (32) والسلوفيني جوزيب ايليسيتش (71).

وهي الخسارة الثانية تواليا لميلان فتراجع الى المركز العاشر برصيد 24 نقطة مقابل 27 لاتالانتا الذي ارتقى الى المركز السابع.وتعادل سبال مع تورينو بهدفين لفيديريكو فيفياني (42) وميركو انتينوتشي (69 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للاسباني ياغو فالكيه (1 و10).

