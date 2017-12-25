سقوط جديد لفالنسيا

قدم فالنسيا هدية أخرى الى برشلونة في أعياد الكريسماس وسقط الفريق في فخ الهزيمة 0-1 أمام ضيفه فياريال الأول من امس في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الاسباني والتي شهدت أيضا فوز سلتا فيغو على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا 3-1 .

وسار فالنسيا على نهج أتلتيكو مدريد وسقط في مباريات هذه المرحلة التي تتزامن مع احتفالات الكريسماس ليمنح برشلونة فرصة جديدة لتعزيز صدارته لجدول المسابقة وتجمد رصيد فالنسيا عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد وبفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الرابع والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.وأهدر فالنسيا فرصة ذهبية لاستعادة المركز الثاني من أتلتيكو الذي سقط في فخ الهزيمة 0-1 أمام مضيفه اسبانيول الجمعة في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ويتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 45 نقطة بعد فوزه الكبير 3-0 على مضيفه ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد.والهزيمة هي الثانية على التوالي لفالنسيا والثالثة في آخر أربع مباريات خاضها الفريق في المسابقة فيما رفع فياريال رصيده الى 27 نقطة لكنه ظل في المركز السادس بفارق نقطتين خلف أشبيلية علما بأنه حقق الفوز الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية.

وأنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 24.وتلقى فالنسيا صدمة كبيرة في الشوط الثاني بطرد لاعبه سيموني زازا في الدقيقة 60 لنيله الانذار الثاني في المباراة ليصعب مهمة فريقه في تحقيق التعادل.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين أيضا مظرا لطرد لاعبه مانو تريغيروس في الدقيقة 83 لنيله الانذار الثاني في المباراة.وفي مباراة أخرى الأول من امس، سجل ياغو أسباس هدفين ليقود سلتا فيغو الى الفوز 3-1 على مضيفه ديبورتيفو لاكورونا ليرفع سلتا فيغو رصيده الى 21 نقطة ويقفز الى المركز الحادي عشر حيث حقق الفوز بعد هزيمتين متتاليتين وتجمد رصيد ديبورتيفو عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

وافتتح دانيال واس التسجيل هدف التقدم لسلتا فيغو في الدقيقة الرابعة ثم أضاف أسباس الهدفين الآخرين في الدقيقتين 40 و54 فيما أحرز فلوران أندوني هدف حفظ ماء الوجه لديبورتيفو في الدقيقة 60 .

