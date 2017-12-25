غوارديولا: المباراة كانت صعبة

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي صعوبة المواجهة التي جمعت فريقه بضيفه بورنموث رغم الفوز 4-0 الأول من امس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي. وقال غوارديولا «لم يكن هناك أي مساحات في البداية وحالفنا الحظ في تسجيل الهدف الأول». وأضاف «آخر عشرين دقيقة من الشوط الأول ضغط علينا بورنموث، ولكن في

الشوط الثاني قدمنا مباراة رائعة». وأوضح «في كرة القدم يمكنك دائما التطور، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، لا وجود للكمال في العالم، ولكنه عيد ميلاد جيد بالنسبة لنا».