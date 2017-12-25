زيدان: نمر بلحظة حرجة

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بطل اسبانيا ان فريقه يمر بلحظة حرجة حاليا بعد الخسارة امام برشلونة 0-3 في مباراة الـ «كلاسيكو» الأول من امس، مؤكدا ان البطولة لم تحسم بعد. وقال زيدان «بدأنا المباراة جيدا وحصلنا على عدد من الفرص لكننا لم ننجح في التسجيل، ثم ارتكبنا خطأ سمح لهم بذلك فتعقد كل شيء. الهدف الثاني اثر علينا بدنيا. بالتأكيد انها خسارة مؤلمة». وعما اذا كان يأسف لاشراك الكرواتي ماتيو كوفاسيتش الذي يتحمل مسؤولية احد الاهداف اكد زيدان «ابدا، انا هنا لاختيار اللاعبين واتخاذ القرار ولا اشعر بأي ندم، فلو سجلنا في الشوط الاول لكانت المباراة مختلفة». وتابع «اعرف انني سأتعرض الى انتقادات من الصحافة لكن هذا لن يغير شيئا بشأن ما سأفعله او افكر به، سنواصل مشوارنا، سنمضي بعض الوقت مع عائلاتنا الان ولكننا سنعود اقوى، وانا مقتنع بذلك». ورفض زيدان التسليم بضياع الدوري من ريال بقوله «سنمضي قدما، يمكن للجميع ان يعتقدوا ان البطولة حسمت ولكنني لا اعتقد ذلك ومدرب الفريق المنافس لا يعتقد ذلك ايضا، سنواصل عملنا لان العام لم يكن سيئا للغاية».