أيندهوفن تفوق على أرنهايم

حول أيندهوفن تأخره بهدف أمام ضيفه فيتيسه أرنهايم الى فوز 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما الأول من امس في الجولة الثامنة عشرة من الدوري الهولندي والتي شهدت أيضا فوز بريدا على أوتريخت 3-1 وألكمار على هيرنيفين بذات النتيجة وتعادل اكسيلسيور مع تفينتي أنشخيده سلبيا. وتقدم فيتيسه أرنهيم بهدف سجله تيم ماتافاز في الدقيقة 32 وتعادل دانييل شفاب لأيندهوفن في الدقيقة 43 قبل ان يسجل هيرفينغ لوزانو هدف الفوز في الدقيقة 53. ورفع أيندهوفن رصيده الى 46 نقطة ليعزز صدارته لجدول الترتيب، فيما توقف رصيد فيتيسه 24 نقطة في المركز الثامن.وفي المباراة الثانية، انتزع بريدا فوزا صعبا من ضيفه اوتريخت 3-1.