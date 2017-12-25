كونتي يتحسر على التعادل

تحسر الايطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي على تعادل فريقه سلبيا مع ايفرتون الأول من أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي.وقال كونتي «لقد سددنا 26 كرة من بينها ثمان تسديدات على المرمى». وأضاف «أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وسنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، أرى أنها نتيجة ظالمة، ايفرتون يستحق الاشادة لكننا نستحق الفوز».ومن جانبه قال سام الارديس المدير الفني لايفرتون «فيما يتعلق بالجهد والالتزام والتنظيم فقد قدمنا مباراة رائعة، وقد حالفنا الحظ في الخروج بهذه النتيجة». وأضاف: «هذه النتيجة تحافظ على مسيرتنا الحالية الخالية من الهزائم، علينا ان نفخر بالنقطة الثمينة التي حصدناها من الكبار مستوى اللعب كان محبطا اليوم لذا علينا ان نرضى بنقطة التعادل.
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