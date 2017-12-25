Flavio restaurant site

للأعلان في جريدة النهار

دوليه
تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf
كونتي يتحسر على التعادل

تحسر الايطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي على تعادل فريقه سلبيا مع ايفرتون الأول من أمس في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي.وقال كونتي «لقد سددنا 26 كرة من بينها ثمان تسديدات على المرمى». وأضاف «أعتقد أننا سيطرنا على المباراة وسنحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، أرى أنها نتيجة ظالمة، ايفرتون يستحق الاشادة لكننا نستحق الفوز».
ومن جانبه قال سام الارديس المدير الفني لايفرتون «فيما يتعلق بالجهد والالتزام والتنظيم فقد قدمنا مباراة رائعة، وقد حالفنا الحظ في الخروج بهذه النتيجة». وأضاف: «هذه النتيجة تحافظ على مسيرتنا الحالية الخالية من الهزائم، علينا ان نفخر بالنقطة الثمينة التي حصدناها من الكبار مستوى اللعب كان محبطا اليوم لذا علينا ان نرضى بنقطة التعادل.



إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات  

الفيديو

وطن النهار
دعا إلى عزل قياديي الجهات التي لا يتم اعتماد حسابها الختامي
الطبطبائي: النواب ليسوا أعداء الحكومة.. الكل في مركب واحد

أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز  ...

المزيد

وطن النهار
البلدية وصندوق دعم المشاريع الشبابية وقعا العقد
مليونا دينار لإدارة وتشغيل «برايح سالم»

وقعت البلدية عقد ادارة وتشغيل مشروع برايح سالم بقيمة 2 مليون دينار مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الشبابية بحضور وزير الاشغال وزير البلدية حسام  ...

المزيد

كتّاب اليوم

مال وأعمال
تحسن تدريجي في الأسعار بعد تراجعها
خبراء: %50 ارتفاعاً في الإقبال على الذهب محلياً

تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي  ...

المزيد

مال وأعمال
سمو الأمير يرعى معرض «ميكر فير 2018»: مشاركة واسعة تستهدف دعم الشباب الموهوب والأفكار النيِّرة

تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10  ...

المزيد

عربيات ودوليات
رئيس «العربي الناصري» : المواجهة الأمنية ليست كافية للقضاء على الإرهاب
سيد عبدالغنى لـ «النهار»: قرارات ترامب «عنترية»

أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس  ...

المزيد

الأكثر

النشرة الإخبارية

   

كاريكاتير

تطبيقات الهواتف الذكية