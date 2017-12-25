بودولسكي لا يستبعد العودة إلى كولون

لا يستبعد المهاجم المخضرم لوكاس بودولسكي امكانية العودة لصفوف فريقه السابق كولون وقد يبحث عن دور له هناك عقب نهاية مسيرته في الملاعب.واستبعد يورغ شماتكه مدير الكرة السابق لكولون عودة بودولسكي للفريق، لكن هناك تغييرات حدثت على المستوى الاداري في النادي الألماني في الأسابيع الأخيرة، ما قد يفتح الباب أمام عودة المهاجم المخضرم.

ولدى سؤاله من قبل صحيفة «كولنر شتات أنتسايغر» عن امكانية عودته، قال بودولسكي في مقابلة نشرت الأول من امس «لا اعرف، اترك الباب مفتوحا لأنه ليس قراري وحدي». وأضاف «أنا لا أشارك في المباريات فقط أقول ان كولون فريقي، لا يتوجب على أحد ان يخرج ويقول أنه سيستقبلني بأذرع مفتوحة، لكن اغلاق الباب في وجهي أمر غريب، سأعود في وضعية ايجابية وأسأل حول الطريقة التي يمكنني المساعدة بها».