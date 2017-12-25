فناربغشه انتزع الصدارة

انتزع فناربغشه صدارة الدوري التركي بعدما تعادل مع مضيفه قونيا سبور 1-1 الأول من امس في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة. ورفع فناربغشه رصيده الى 33 نقطة ليحتل المركز الأول بفارق الأهداف فقط أمام باشاك شهير، كما رفع قونيا سبور رصيده الى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

وافتتح قونيا سبور التسجيل بهدف أحرزه عمر علي شاهينار في الدقيقة 58 ثم أدرك محمد توبال التعادل لفناربغشه في الدقيقة 69 .كما حقق سيفاس سبور انتصارا صعبا وتغلب على بشكتاش 2-1 بينما اكتفى بورصا سبور بحصد نقطة واحدة من مباراته أمام ضيفه غنتشليربيرليغي. بالتعادل معه 1-1.

ورفع سيفاس سبور رصيده الى 26 نقطة في المركز الثامن بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 30 نقطة في المركز الرابع وتقدم سيرجي ريبالكا بالهدف الأول لسيفاس سبور في الدقيقة الخامسة ثم أدرك ألفارو نيغريدو التعادل لبشكتاش من ضربة جزاء في الدقيقة 26 قبل ان يخطف سيرياك جوهي بي هدف الفوز لسيفاس في الدقيقة 83 .