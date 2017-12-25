الأمير تلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. واستقبل سموه ايضا بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.كذلك استقبل سمو الامير بقصر السيف امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. كما استقبل سموه ظهر امس النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد.واستقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه المستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود حيث نقل لسموه رسالة شفوية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الاخوية الطيبة بين البلدين والشعبين وآخر المستجدات في المنطقة.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح.
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