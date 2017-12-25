سمو ولي العهد استقبل الغانم والمبارك وصباح الخالد ووزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.واستقبل سموه كذلك بقصر السيف صباح امس سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.واستقبل سمو ولي العهد بقصر السيف صباح امس على حدة كلاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عادل الجارالله الخرافي.
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