ناصر الصباح يشيد بعمق العلاقات مع السعودية

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بقصر السيف العامر امس المستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود والوفد المرافق له.

هذا وقد رحب النائب الأول بالضيف والوفد المرافق له، كما تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مشيداً معاليه بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

حضر اللقاء وزير شؤون الديوان الاميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله وسفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت د. عبدالعزيز بن ابراهيم الفايز.

