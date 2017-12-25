الكويت تواصل عطاءها السخي لتخفيف المعاناة عن الملايين حول العالم

واصلت الكويت تقديم مساهمات سخية في إطار جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الملايين حول العالم في ادراك واضح منها بواجبها الإنساني في محيطها الإقليمي والدولي. ودأبت الدولة على السعي إلى تقديم المساعدات ثنائيا ودوليا سواء مباشرة إلى الدول المتضررة أو عبر الوكالات الدولية المتخصصة.

وفي هذا الإطار، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ان الكويت تعتبر من أكبر الجهات المانحة للمنظمة في جهودها لتقديم المساعدة للأطفال المتضررين من الأزمة السورية حيث بلغ الدعم الكويتي 144 مليون دولار منذ عام 2013. وقالت المنظمة في بيان أصدره مكتبها الإقليمي بالشرق الأوسط إن المساهمات الكويتية «السخية» الأخيرة بقيمة خمسة ملايين دولار «مكنت المنظمة من توسيع نطاق مساعداتها للأطفال المتضررين من الأزمة في سورية». وذكرت أن هذا التمويل سيدعم عمليات المنظمة في تزويد الأطفال داخل سورية ودول الجوار بما يحتاجونه من دعم أساس يشمل المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والصحة العامة والتغذية.

ونقل البيان عن المدير الإقليمي للمنظمة خيرت كابالاري قوله «لقد مكنت مساهمات الكويت السخية المنظمة وشركاءها من تزويد 15?5 مليون شخص بالمساعدات الإنسانية الأساسية داخل سورية هذا العام».

وأضاف أنه بفضل الدعم الكويتي «التحق حوالي مليوني طفل بالتعليم الرسمي وتلقت حوالي مليون أم من مرضعات وحوامل الإرشاد بشأن التغذية الملائمة لأطفالهن الصغار والرضع».

