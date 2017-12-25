افتتاح مركز كويتي في الأردن

عمان- «كونا»:- افتتح أمس الأحد مركز للتدريب والتأهيل المجتمعي بالعاصمة الأردنية عمان بهدف خدمة اللاجئين السوريين والمجتمع المحلي بتمويل كويتي يبلغ 350 ألف دولار.

وقال سفير دولة الكويت لدى الأردن الدكتور حمد الدعيج في تصريح لـ «كونا» عقب افتتاح مركز (شباب الخير للتدريب والتأهيل المجتمعي): إن المركز يشمل مشغلا للكهرباء وصيانة الأجهزة الخلوية واخر للخياطة وثالثا للتجميل ورابعا للتدريب في مجال الحاسوب ومركزا لتحفيظ القرآن واخر للعلاج ومكتبا للارشاد النفسي. وأشاد بالعطاء الكويتي وجهود المحسنين الكويتيين في تخفيف محنة اللاجئين السوريين مؤكدا أهمية دعم المجتمعات المحلية التي تعاني هي الأخرى تداعيات الازمات الإقليمية خاصة السورية.

وقال ان العطاء الكويتي يتواصل في مختلف انحاء العالم بتوجيه من قيادة الكويت السياسية بهدف مد يد العون للأشقاء والأصدقاء خاصة خلال المحن الإنسانية مؤكدا أهمية المركز الممول من فريق (شباب الخير الكويتي التطوعي) و(جمعية عبدالله النوري الخيرية) بالتعاون مع الرحمة العالمية في جمعية الإصلاح الاجتماعي الكويتية (مكتب الأردن) في تحسين فرص اللاجئين التعليمية.

