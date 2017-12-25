الطبطبائي: النواب ليسوا أعداء الحكومة.. الكل في مركب واحد

أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة.

وأوضح الطبطبائي في تصريح صحافي ان التعديل يقضي باضافة مادة للقانون تنص على ان يعزل اصحاب المناصب القيادية عن مناصبهم في حالة عدم اعتماد مجلس الامة الحساب الختامي او اقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلد المنصب القيادي ولا يجوز تعيينه لأي منصب قيادي آخر بالدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ولفت الى ان فكرة هذا الاقتراح اتت بعد محاولات لاصلاح الفساد وعدم تجاوب بعض الوزراء، مؤكدا ان هناك امورا كارثية تحدث من بعض القيادات ممن يخضعون لسلطة الوزير.

ورأى انه من الظلم محاسبة الوزير الجديد بل يجب محاسبة القيادات المخالفة بقوة القانون، مؤكدا اننا سنطالب بعزل اي قيادي في اي جهة لها ميزانية لا يعتمدها مجلس الأمة.

وقال الطبطبائي ان هذا التعديل يأتي لتطبيق فلسفة الآباء المشرعين في الرقابة المالية ويسهم بتأصيل الجانب الرقابي والمالي، لافتا الى ان مجلس الأمة ومنذ خمسين سنة يتابع هذه العملية من دون اي فائدة.

من جانب آخر طالب الطبطبائي بمنح الحكومة فرصة لمتابعة تشكيلتها الجديدة ورؤية تطبيق خطة عملها التي يفترض ان تكون مترجمة بخطة زمنية واضحة من اجل استقرار الكويت.

وأضاف ان التشكيل الحكومي الجديد (من كل بستان زهرة) ولا نريد استباق الأحداث معها، معتبرا ان التشكيل ليس بقدر الطموح وفيه محاصصة.

واستغرب من عدم تقديم الحكومة خطة محددة باطار زمني وكيفية تطبيقها، مشيرا الى انه قدم سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء من دون استثناء، معبرا عن امله في ان تصوب تلك الأسئلة مسار الوزراء الى الطريق الصحيح.

وأوضح ان سؤاله يدور حول خطة الوزارات والجهات التابعة لها خلال السنوات الخمس السابقة ونسبة الانجاز فيها بالاضافة الى خطتها للسنوات الثلاث المقبلة والمعوقات التي تعترض تنفيذها.

وأكد ان النواب ليسوا اعداء للحكومة فنحن جميعا في قارب واحد ونمد يد العون لها، مشددا على ضرورة الرد على الأسئلة من اجل التعاون وايقاف قوى الفساد وازالة المعوقات.

يذكر ان نص الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية الذي قدمه الطبطبائي والنواب خالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين وتامر السويط نص على ان يضاف الى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مادة جديدة برقم 60 مكرر تنص على الآتي:

مادة (60 مكرر): يعزل اصحاب المناصب القيادية في حالة عدم اعتماد مجلس الأمة للحساب الختامي او اقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلدهم المنصب القيادي ولا يجوز تقليدهم اي منصب قيادي اخر في الدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وجاء في المذكرة الايضاحية انه انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة الكويتي والواردة في الدستور الكويتي في المادة 149 وغيرها من المواد، يأتي هذا التعديل بحيث يعتبر اصحاب المناصب القيادية معزولين بحكم القانون في حال ان لم يعتمد المجلس الحساب الختامي او الميزانية لسنتين سواء كانت متتالية او متقطعة.

وتتمثل اهمية هذا التعديل بحيث يسهم في تأصيل الجانب الرقابي لمجلس الأمة ليتماشى مع فلسفة ورؤى الآباء المؤسسين، حيث ان السلطة التشريعية تعد صمام امان لأي تجاوزات مالية قد تعتري اعمال السلطة التنفيذية، خصوصا ان اصحاب المناصب القيادية الذين عادة ما يكونون خارج نطاق المساءلة السياسية وفقا لأحكام الدستور ولا يتأثرون بقرارات المجلس المالية على الصعيد فان هذا التعديل يأتي لمعالجة هذا الخلل القائم.

