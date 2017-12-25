فهاد: تعطيل انتخابات البلدي لن يمر مرور الكرام

حذَّر النائب عبدالله فهاد الحكومة من التأخر أو إطالة أمد إجراء انتخابات المجلس البلدي، رافضا أي محاولة للالتفاف على الإرادة الشعبية بهذا الشأن. وأشار في تصريح صحافي إلى أن الحكومة تقدم إلى النواب بين الحين والآخر معلومات متباينة، حيث أعلنت قبل 4 أسابيع أنها انتهت من إعداد مشروع اقتراح بقانون لتعديل قانون 33 لسنة 2016، ولكن للأسف حتى الآن لم يصلنا شيء في مجلس الأمة، والآن نسمع أن الاجراءات الحكومة ستطول وبالتالي سيتأخر اجراء انتخابات المجلس البلدي. وشدد فهاد على أن التعطيل لن يمر مرور الكرام، مضيفا: وإذا كانت الحكومة عاجزة عن انجاز تعديلاتها على القانون، فان لدينا على جدول أعمال مجلس الأمة تقريرا للجنة المرافق العامة بشأن تعديل القانون 33 لسنة 2016، مؤكدا أن أي تأخير في تعديل القانون ما هو إلا إثارة للشبهات.
السنافر
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