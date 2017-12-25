«عمال الكويت» يحتفل اليوم بيوبيله الذهبي

يحتفل الاتحاد العام لعمال الكويت بالذكرى الخمسين لتأسيسه والتي تصادف اليوم باقامة ندوة يقيمها عدد من مؤسسي الحركة النقابية الكويتية مثل حسين صقر عبداللطيف، حسين حسن اليوحه، حسن فلاح الأحسن في مقر معهد الثقافة العمالية بميدان حولي.

