المرجان: الغزو الفكري الأكثر خطراً على المجتمع

أقامت وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتعاون مع مركز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ندوة بعنوان «مخاطر التقنية على الأبناء وسبل الوقاية منها» يوم الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة بمنطقة شرق.

وقد ألقى المحاضرة خبير الأمن الالكتروني ومدير ادارة التقنية الأمنية بجامعة الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية د. عبدالرزاق المرجان.

تناولت المحاضرة مخاطر التقنية الالكترونية الحديثة على الشباب وكيفية استخدامها من قبل الجهات المخربة والارهابية في استقطاب الطلاب والشباب والنساء للانضمام لهذه الخلايا ومدى الغزو الفكري الذي أصبح الأكثر خطراً على المجتمع.

وأوضح د. المرجان كيفية المحافظة والسيطرة على هذه التقنيات في المنزل وعمل كنترول للمواقع الالكترونية الدخيلة والتي تعتبر من أخطر المراحل وبداية لتجنيد الشباب وخاصة الطلاب حديثي السن واستقطابهم للغزو الفكري الذي يهدد أمن واستقرار الدول.

من جانبه، قال د. مبارك عبدالله الهاجري رئيس قسم السكرتارية والمتابعة بقطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة ان هذه الندوة من أهم الندوات التي أقامتها وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لما تمثله من مخاطر أمنية تستقطب الشباب، خاصة الطلبة منهم وعدم وعي الأهالي في المنزل وأولياء الأمور بمخاطر مواقع التواصل بمختلف أنواعها والتي من الممكن أن تؤدي بهم الى أخطار وكوارث لا تحمد عقباها.

