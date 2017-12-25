مراجعو «صحي جليب الشيوخ»: ارفعوا السيارات السكراب من مواقف «المركز»

أخرج تكدس السيارات السكراب التي تعرض لحوادث مرورية في مواقف مخفر جليب الشيوخ المقابل للمستوصف الجنوبي في المنطقة الاهالي من صمتهم، معلنين التذمر والتندر بعد ان ضاق المكان على مراجعي المركز الصحي.وقال المواطنون من اهالي المنطقة: ان الصمت لم يعد له سبيل امام استمرار الوضع الذي لم يقف عند حد بل يأخذ بالاتساع والمد فصار المراجعون للمستوصف الجنوبي في حيرة من أمرهم اذ بالكاد يجدون موقفا لركن مركباتهم عند مراجعتهم المركز، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الوضع المزعج للمراجعين والقائم والمتفاقم في الوقت ذاته.
السنافر
أعلن النائب عمر الطبطبائي عن تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل احكام مرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية انطلاقا من تعزيز ...
وقعت البلدية عقد ادارة وتشغيل مشروع برايح سالم بقيمة 2 مليون دينار مع الصندوق الوطني لدعم المشاريع الشبابية بحضور وزير الاشغال وزير البلدية حسام ...
تحسنت أسعار الذهب تدريجيا خلال شهر ديسمبر الحالي بعد تراجعها خلال الشهرين الماضيين في ضوء ترقب الأسواق حينها لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ...
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت، تنطلق فعاليات معرض ميكر فير الكويت في الفترة من 6 الى 10 ...
أكد رئيس الحزب العربي الناصري سيد عبدالغني أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بريء من جميع الاتهامات التي توجه إليه بين الحين والآخر بأنه السبب الرئيس ...