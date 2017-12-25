مراجعو «صحي جليب الشيوخ»: ارفعوا السيارات السكراب من مواقف «المركز»

أخرج تكدس السيارات السكراب التي تعرض لحوادث مرورية في مواقف مخفر جليب الشيوخ المقابل للمستوصف الجنوبي في المنطقة الاهالي من صمتهم، معلنين التذمر والتندر بعد ان ضاق المكان على مراجعي المركز الصحي.

وقال المواطنون من اهالي المنطقة: ان الصمت لم يعد له سبيل امام استمرار الوضع الذي لم يقف عند حد بل يأخذ بالاتساع والمد فصار المراجعون للمستوصف الجنوبي في حيرة من أمرهم اذ بالكاد يجدون موقفا لركن مركباتهم عند مراجعتهم المركز، مطالبين الجهات المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الوضع المزعج للمراجعين والقائم والمتفاقم في الوقت ذاته.

