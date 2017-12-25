الحمد: الحكومة الجديدة تواجه تحديات كبيرة و«تركة» ثقيلة

قال مرشح مجلس الامة السابق م. أحمد الحمد انه من المبكر الحكم على التشكيلة الحكومية الجديدة بما فيها من وجوه جديدة أو قديمة وما صاحبها من انتقادات وتخوفات وترقب، مشدداً على ضرورة اعطاء الحكومة الجديدة الفرصة الكافية لتقدم برنامجها وتبدأ العمل على أساسه بما يحدد نجاحها أو فشلها كما فشلت سابقاتها.

وأضاف الحمد بأنه لا يمكن التكهن بأداء ومستوى التشكيلة الجديدة للحكومة قبل فترة من الوقت، خاصة أنها تواجه تحديات كبيرة وأمامها ملفات ضخمة استعصت على الحكومات التي سبقتها، متحفظاً على خروج بعض الوزراء المجتهدين من الحكومة مثل وزير الصحة السابق جمال الحربي ووزير الاسكان ياسر أبل واللذين حققا الكثير من التقدم في مجال عمل وزارتيهما على مستوى محاربة الفساد وحسن التخطيط.

كما أكد الحمد أن دخول وجوه جديدة الى الحكومة يبعث على الأمل والتفاؤل وخاصة شخصية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الذي طرح رؤيته وبرنامجه منذ فترة بما يخص التنمية الحقيقية من مشاريع ضخمة مثل مدينة الحرير وربط الجزر الكويتية، بالاضافة الى برامج التنمية البشرية وطبيعة العلاقات مع دول الجوار والتي يجب أن تسبق مرحلة التنمية المادية، موضحاً أنه كان من أوائل من بشر وأكد ضرورة تولي الشيخ ناصر منصباً رفيعاً في الحكومة الجديدة لما لذلك من أثر كبير في دفع مسيرة العمل السياسي والتنموي بعد ركود وتراجع طويلين.

