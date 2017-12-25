الغانم عزّى نظيريه الفلبينيين في ضحايا العاصفة

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس الأحد ببرقيتين إلى رئيس مجلس الشيوخ الفلبيني خوان بونس انرنيلي ورئيس مجلس النواب بانتاليون الفاريز عبر فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة في ضحايا العاصفة المدارية التي ضربت الفلبين وأسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وأعرب الغانم في برقيتيه عن التضامن الإنساني «الكامل» مع الشعب الفلبيني الصديق في مواجهة آثار هذه الكارثة الطبيعية.

