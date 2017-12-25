صرف دفعة من التمويل الكويتي لـ «الصناعة الفلسطينية»

غزة- «كونا»: أعلنت الحكومة الفلسطينية امس الاحد صرف دفعة جديدة من المنحة الكويتية لتمويل اعادة تشغيل عدد من منشآت القطاع الصناعي التي تضررت خلال الحرب الاسرائيلية.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان الفلسطيني مفيد الحساينة في تصريح صحافي انه سيتم صرف دفعة مالية بقيمة 2?160 مليون دولار على 272 منشأة صناعية تعرضت للتدمير خلال العدوان الاسرائيلي على القطاع.

