بوشهري: أيدينا ممدودة للتعاون في نشر الوعي البيئي

التقى فريق (أُمنية) التطوعي بوزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، حيث أثنت الوزيرة على المشروع ومدت يد العون للبدء بالمساهمة في نشر الوعي البيئي وثقافة الفرز من المصدر في مقر المؤسسة. وفي الإطار ذاته، أثنى نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ناصر خريبط على فكرة المشروع، مشددا على أهميته وقيمته البيئية، مؤكدا أن التعاون سيكون فريداً من نوعه في المشاريع كافة من منطلق الايمان بأن هذا هو وقت التغيير، خصوصا أن المؤسسة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الصندوق الوطني ودور الجهات الحكومية والخاصة مهم لنجاحها. جاءت تلك الزيارة ثمرة تنسيق من مدير إدارة شؤون البيئة سارة العجمي التي حرصت على وجود (أُمنية) في المؤسسة، والبدء بنشر هذه الثقافة على صعيد الموظفين ومن باب المسؤولية تجاه المجتمع، ولتفعيل قانون حماية البيئة بالشكل الصحيح.

يذكر أن فريق (أمنية) التطوعي يقوده ثلاثة شباب كويتيون سناء الغملاس، فرح شعبان، سعود الفوزان، والذين قدموا أخيرا مشروعاً وطنياً يحافظ عن البيئة ويحد من خطورة النفايات البلاستيكية، ووجد تفاعل لافت من مؤسسات الدولة والمجتمع.

