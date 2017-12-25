«تعاونية هدية» تكرِّم الطلبة الفائقين

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية هدية التعاونية مدعث السهلي تنظيم مهرجان تسويقي اعتبارا من اليوم الاثنين بخصومات تزيد على 50 في المئة على مجموعة واسعة من السلع الاساسية والاستهلاكية، موضحا ان المهرجان مستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وفيما يتعلق بجديد جمعية هدية ذكر السهلي اننا سنقوم وفي القريب العاجل بتنظيم حفل لتكريم الفائقين من ابناء المساهمين الى جانب افتتاح فرع العدان المؤقت لحين بناء المبنى الرئيس بعد اخذ الموافقات من الجهات المعنية.

