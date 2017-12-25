الديحاني: توفير الأجواء المناسبة للطلبة في الاختبارات

أكد مدير الادارة العامة لمنطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني أن المنطقة استكملت جميع الاستعدادات الفنية والادارية لاستقبال (8684) طالباً وطالبة لاداء اختبارات الفترة الدراسية الأولى.

وبيَّن الديحاني أن اجمالي عدد الطلبة الذين سيؤدون اختبار الفترة الدراسية الأولى يوم غدٍ الإثنين في المرحلة الثانوية للصف العاشر بنين وبنات بلغ 2490 لطلاب الصباحي و701 تعليم الكبار والصف الحادي عشر 2091 علمي وأدبي بنين وبنات لطلاب الصباحي و547 تعليم الكبار والصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي 2100 الصباحي و755 تعليم الكبار.

وأكد أن الادارة العامة للمنطقة التعليمية من خلال الادارات المدرسية تبذل جهدها على توفير الأجواء المناسبة لأبنائنا وبناتنا الطلاب وفق اللوائح والنظم وتذليل جميع الصعوبات والعوائق التي قد تواجه الطلاب فترة الامتحانات وأهمية بث الطمأنينة في نفوس الطلاب والطالبات وتبيان أهمية الجانب القيمي والتوعوي فهو إحدى أهم الركائز في محاربة الظواهر السلبية كالغش خصوصاً مع استغلال التقنيات الحديثة في ذلك ويقابل ذلك الحزم بتطبيق لائحة الغش.

