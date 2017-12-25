مال الله: قبول 2882 طالباً وطالبة في الجامعة للفصل الثاني 2017/2018

أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د. عادل مال الله بأنه قد تم قبول (2882) طالباً وطالبة للفصل الثاني منهم الطلبة المؤجل قبولهم للفصل الثاني والذين سبق اعلان أسمائهم مع نتائج قبول الفصل الأول الماضي، وأيضا الكويتيين وأبناء الكويتيات من خريجي المرحلة الثانوية المستوفين لشروط القبول وهم جميع الذين تقدموا بطلبات التحاقهم خلال فترة تقديم طلبات الالتحاق الى جامعة الكويت للفصل الثاني 2017/2018، مضيفا ان الطلبة غير الكويتيين من الفئات المقرر قبولها سيتم اعلان نتائج قبولهم لاحقا.وبشأن مركز خدمة العملاء المخصص للطلبة المستجدين في عمادة القبول والتسجيل، ذكر مال الله أن العمل مستمر في المركز للرد على استفسارات الطلبة بشأن التخصصات المقبولين فيها ومواعيد تسجيلهم والحدود الدنيا للقبول في جميع كليات الجامعة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المخصص له وهو 1866000.
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