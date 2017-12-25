«الجامعة» وقَّعت عقد تنفيذ البنية التحتية لشبكة المعلومات في مدينة الشدادية

وقَّعت جامعة الكويت اتفاقية تصميم وإشراف وتنفيذ البنية التحتية لشبكة المعلومات والاتصالات في مدينة صباح السالم الجامعية، وذلك بين البرنامج الإنشائي بالجامعة وشركة «برايس ووتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية».

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية تحت رعاية وحضور مدير الجامعة د. حسين الأنصاري، وبحضور أمين عام الجامعة بالإنابة د. آدم الملا، ونائب مدير الجامعة للتخطيط د. عادل الحسينان، ونائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. جاسم الكندري، ونائب مدير الجامعة للأبحاث الدكتور طاهر الصحاف، ومدير البرنامج الإنشائي الدكتور قتيبة رزوقي، وممثلي شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز للخدمات الاستشارية».

وفي كلمة له بهذه المناسبة أعرب الأنصاري عن دواعي سروره بالمشاركة في الاحتفال بتوقيع اتفاقية تصميم وإشراف البنية التحتية لشبكة المعلومات والاتصالات في مدينة صباح السالم الجامعية وهي خطوة جديدة تضاف إلى خطوات سابقة في طريق استكمال إنجاز هذا المشروع الوطني.

وبيَّن الأنصاري أن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يمثل صرحاً تعليمياً جامعياً مميزاً لمدينة متكاملة بجميع عناصرها متضمناً مباني ومرافق وكليات متكاملة مع بعضها بعضا في جميع الخدمات والتي تحتاج إلى نظام متكامل ومترابط لخدمتها بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن هنا تبرز أهمية مشروع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحرم الجامعي الجديد في منطقة الشدادية.

وذكر أن توقيع الاتفاقية سيسهم في تصميم منظومة عمل رقمية للإدارة ولأعضاء هيئة التدريس وللطلبة وللقوى العاملة وكل مَنْ له علاقة بالمدينة الجامعية عبر تنفيذ وربط مجموعة من الأنظمة الإلكترونية من أهمها نظم المعلومات الإدارية، ونظام إدارة المباني، ونظام إدارة المرافق للحرم الجامعي، والنظم السمعية والبصرية والبث المباشر ونظام البث العام، ونظم كاميرات المراقبة الإلكترونية، ونظام ضبط الدخول والخروج، ونظام إدارة مواقف السيارات ونظام المعلومات الجغرافية، ونظام المواصلات الذكي على مستوى الحرم الجامعي بالإضافة لمركز البيانات لنظام المعلومات الإدارية. وأكد الأنصاري في الختام أن الاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقية يمثل لبنة تضاف إلى جهود استكمال صرحنا التعليمي الأكبر في الكويت، متمنياً أن يمتزج حبر التوقيع على هذه الاتفاقية بروح التعاون والتفاهم والحرص التام على إنجاز المهمة في الوقت والجودة المطلوبين، مشيداً بالدور الذي قامت به اللجنة التنفيذية المكونة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتي تعاونت مع القائمين في البرنامج الإنشائي والتي تعتبر نوعاً من الشراكة الجامعية التي ندعو لها لكي نصل إلى مشروع يخدم الكويت.

