متى نعرف إمكاناتنا فنتصرف على أساسها؟

لا تقاس امكانات الدول بما لديها من دعاية اعلامية، انما بما تملكه من مقومات تتصل بكل شؤون الدولة، أكانت من ثروات طبيعية او قدرة على التصنيع او الزراعة، وفوق كل هذا الادارة الصحيحة التي تجعلها دولة فاعلة في محيطها والعالم، والدولة تشبه الانسان، او هي بالاحرى على صورته، فاذا عرف الفرد امكاناته استطاع ان يحدد قوته وقدراته ويعمل من خلالها، أما اذا اخذه الوهم فانه سيقع بكل انواع المشكلات لانه يبني اسلوبه في التعامل مع القضايا على اساس القوة الموهومة لديه.

للاسف لم يستطع العرب في القرن الماضي معرفة امكاناتهم، فبنوا اقتصاداتهم على الاوهام، او التشبه بالاخرى، وتحولت اساليبهم في العمل الى تقليد اعمى لما يدور في الامم التي انبهروا بها، ولذلك سقطوا في امتحان الاكتفاء الذاتي، وتحولوا الى دول غنية بالعنوان فيما المضمون عكس ذلك تماما، ويمكن معرفة هذا الامر من سلوك الفرد اليومي، فالعربي في الدول المعتبرة غنية او حتى الفقيرة، اصبح في العقود الاربعة الماضية كائنا استهلاكيا بالمطلق ولذلك لم يستطع تكوين ثروة حقيقية، وربما يعتقد البعض اننا نتحدث عن الثروة المالية التي هي جزء بسيط من الثروة المتكاملة، اي المعرفة.

ان تعرف امكاناتك يمكنك معرفة طريقك، والى اين ستصل بعد شهر او سنة او عقد او حتى قرن، فنحن عندما نتحدث عن ان الاقتصاد الاميركي هو الاول في العالم، لا ننطلق بذلك من فراغ، انما من معطيات متصلة بكل جوانب الحياة، لان الولايات المتحدة التي قامت على المبادرة الفردية وتشجيع الاقتصاد الحر، افسحت في المجال ايضا وبطريقة غير مباشرة الى وجود رقابة على الجودة صارمة، ووضعت سلسلة القوانين التي وجدت لحماية المؤسسة والفرد معا تفسح في المجال لتحسين القدرات بشكل دائم، ولذلك عندما تحول الاميركي الى كائن استهلاكي احتاج الى تعزيز قوته في مواجهة الاغراء عبر القدرة المالية على الشراء، وتحولت مسألة الحماية الى عمل تشريعي يومي، ورغم ذلك سقطت الحماية الاجتماعية عن الملايين هناك، وزاد، مثلا، عدد المشردين، فيما في العالم الثالث، وخصوصا العربي، وتحديدا في الخليج، اتخذت الدولة الحديثة بالرعاية الاجتماعية شبه المطلقة، ما ادى الى تراجع فكرة المبادرة الفردية، او تحولت الى نوع من التوحش في جمع رؤوس الاموال من دون اي جهد او ثمن يقدم لذلك، فسقط التعليم وتحولت المخرجات التعليمية الى عالة على كاهل القطاع العام الذي يعاني اليوم من ازمة مالية يمكن القول انها تهدد وجوده.

في أميركا او في الدول التي تتمتع برؤية اقتصادية بعيدة المدى، لا يمكن ان تأخذ من دون ان تعطي، وثمن هذا العطاء يتحدد حسب جودته، ورغم انك تتمتع بحقوق المواطنة المطلقة غير القابلة للمس بها، الا انك في الوقت ذاته مسؤول عن تأدية جملة واجبات، فمثلا لا كهرباء من دون ثمن، ولا توظيف من دون كفاءة، ولا راتب من دون ضرائب، حتى الحد الادنى من الرعاية الاجتماعية الذي يحصل عليه المواطن هناك له ثمن دفع سابقا، وفوق كل هذا ورغم المصاعب التي يواجهها الفرد يبقى الولاء الوطني لديه موجودا، فيترفع عن الانتماءات القبلية والعشائرية ولا تشغله الطائفية، ورغم وجود تيارات متخلفة تنادي بهذه الافكار الا انها لا تشكل قوة توجيه اجتماعية فاعلة.

عندنا في العالم العربي، وحتى نكون اكثر دقة، نحن في الكويت حيث نشهد حاليا تحولات اقتصادية كبيرة نحصد حاليا نتائج الريعية المطلقة، خصوصا في مسألة الانتماء، حيث تتقدم القبلية على الوطنية، والطائفية على القبلية، وتصبح الوظيفة حتى لو صورية، اي مجرد موظف لا مهمة محددة له يتلقى راتبا لمجرد انه مواطن، الى معيار اساس في الخدمات المفروض ان تقدمها الدولة للمواطن من دون أي جهد يبذله، ولذلك تحولت الريعية الى سلوك اقتصادي، فهناك من يقترض كي يسافر للسياحة، ويعود بها للمطالبة بإسقاط القروض او ان تتحمل الدولة ذلك الدين.

اليوم حين نتحدث عن ضرورة ان يعرف الفرد امكاناته فذلك يعني ان تدرك المؤسسات ككل امكاناتها، اذ لا يمكن لنا ان نتحدث عن قدرة وقوة وفعل ونحن لا نمتلك أياً من مقوماتها، لان فاقد الشيء لا يعطيه.

