الجانب الخبيث من اللعبة

العناد والتكبر سمة كل ظالم، حيث تأخذ بيده الى الهاوية ومعاداة الجميع، ولتحليل أفعال بعض الشخصيات السياسية يجب أن تضع بالحسبان الصفات الحميدة والسيئة في ميزان الموقف لتستخلص نتائجه وأسبابه ومن ثم تدرس تبعاته أو أسبابه السياسية الحقيقية، أي يجب أن تأخذ بالتحليل الشقين، المعنوي والمادي، لتخرج بنتيجة واقعية.

بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة الولايات المتحدة الأميركية من تل أبيب الى القدس والغضب الذي أبدته الشعوب العربية والاسلامية استخدمت أميركا الاثنين الماضي حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار يرفض اعلان ترامب اعتبار القدس «عاصمة لاسرائيل» حيث صوتت 14 دولة لصالح القرار، وأيضا هدد الرئيس الأميركي بقطع المساعدات المالية عن الدول التي ستصوت لصالح مشروع قرار للأمم المتحدة يرفض قراره الأخير في الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة بناءً على طلب الدول العربية والاسلامية، وجاء تهديده شاملا كل المساعدات ولم يحدد الانسانية منها أو السياسية والاقتصادية، مستخدما سيطرته على حاجات تلك الدول للمساعدات الأميركية، حيث صرح أيضا في اجتماع لأعضاء حكومته في البيت الأبيض قائلاً «انهم يأخذون مئات الملايين من الدولارات وحتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا، نحن نراقب هذه الأصوات، فليصوتوا ضدنا، وسنوفر الكثير من تلك الأموال، نحن لا نهتم»، وهذا أقذر عمل يمكن القيام به، وهو استخدام حاجات البشر لتحقيق مصالح شخصية وسياسية، وهي ليست بغريبة على قادة الاستكبار فهم يتميزون بأخلاق قذرة، يعاملون البشر كالعبيد، ومجازرهم تثبت ذلك من بداية تشكيل الدول بالصورة الحديثة والى يومنا الحاضر، يطلقون خطابات الانسانية والمساعدات والكلام النبيل والديموقراطية وهم لا يؤمنون بها، فبأقل تقدير بهذا الموقف الولايات المتحدة الأميركية وعلى رأسها ترامب لا تؤمن بحق التعبير عن الرأي وحق تحديد المصير والحرية.

وبحسب مبدأ أيزنهاور «جنرال أميركي شغل منصب الرئيس الرابع والثلاثين للولايات المتحدة من عام 1953 حتى 1961» فان بمقدور أي بلد أن يطلب المساعدة الاقتصادية الأميركية أو العون من القوات المسلحة الأميركية اذا ما تعرض للتهديد من دولة أخرى، وعلى المستوى الاقليمي كان الغرض أن يساعد مبدأ أيزنهاور على امداد الأنظمة العربية ببديل عن الوقوع تحت السيطرة السياسية لجمال عبد الناصر، وتقويتهم في نفس الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على عزل النفوذ الشيوعي، وهاهم اليوم يستخدمون من جديد السلاح الذي زرعوه هم في المنطقة وأوهموا الشعوب والأنظمة بأن الولايات المتحدة الأميركية تساعدهم وتعينهم اقتصاديا وعسكريا وهي في الحقيقة تدمر صناعات واقتصاد تلك الدول بالاتكال على الواردات المالية والعينية من الولايات المتحدة، حتى أصبحوا يستفزون ويحددون مصيرهم وفق سياسة «العرض والطلب»، الكلمة والموقف والحركة بأسعارها، والمعاداة تعني الحصار.

شخصية ترامب ومن يدعمه تجعله يأخذ تلك القرارات التي تبعد الشعوب عنه وتجبر الأنظمة على ذلك أيضا، فبتصريحه السابق، وبطريقة تعامله مع الدول الحلفاء لأميركا كالدول الأوروبية وغيرها، وانفراده بمقابل كل الدول المصوتة ضده بالأمم المتحدة تعطينا ملامح واضحة على بداية نزول سهم التأثير الأميركي على دول العالم وبالأخص الشرق الأوسط والشعوب الاسلامية، وهذا يعطي انطلاقة فعلية للدول الاسلامية وشعوبها على الاعتماد على نفسها والتمتع بخيراتها، اذا أرادت ذلك فعلا.

