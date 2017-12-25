الكويت قمة سياسية وأخرى رياضية

لم تكن مجرد مسابقة كروية تلك التي أعلن انطلاقها أمير الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح في استاد جابر الدولي الجمعة، انما كانت تظاهرة خليجية هتف فيها آلاف الخليجيين «عاش الخليج للأبد».

صفق الجماهير لكلمات الأوبريت التي تغنت بمجلس التعاون الخليجي الى جانب الشقيقين الكبيرين اليمن والعراق. حيث غنى كوكبة من الفنانين لحزم السعودية، نهضة الامارات، مجد قطر، حُب عمان، أصالة العراق، طيبة البحرين، وحدة اليمن ومسك الختام التغني بعلياء الكويت.

الكويت وأميرها الذي قاد دوراً سياسياً للحفاظ على تماسك البيت الخليجي وانهاء الأزمة السياسية التي عصفت بالمنطقة يونيو الماضي، عادت هذه المرة من بوابة الرياضة، وستطرق جميع الأبواب حتى انهاء الاختلاف. فالايمان بوحدة المصير عند الكويت ليس شعارا ولا موضوعا في منهج دراسي. انه الايمان بوحدة الشعوب الخليجية ودور المظلة الخليجية السياسية الشاملة في استقرار وأمن وازدهار دولها، وأنه لا مساس بهذا الكيان مهما تباينت وجهات النظر. الايمان الكويتي ظهر في سمو الأمير وهو يلف المنطقة في شهر الصيام.

ظهر هذا الايمان عندما قررت الكويت أن لا تعرض عن استضافة البطولة الخليجية التي كان مقررا اقامتها في الدوحة؛ لأن من شأن ذلك أن يفوّت علينا جميعا فرصة لم شمل الأشقاء الخليجيين في المحفل الذي يعكس أحد مظاهر هذا تماسك هذا الكيان الذي ولد قبل 36 عاما ليبقى.

وجاءت المسابقة هذا العام لتحمل بشائر خير لدول المجلس برفع الايقاف الدولي عن المنتخب الكويتي ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم المسابقة على رزنامة المسابقات الدولية. والأكبر من كل ذلك أن تلك المسابقة تؤكد لنا جميعا أننا قادرون على تجاوز الماضي.

لقد غنّت الكويت وتغنّت بالعراق، كان ذلك حدثا لوحده. فالكويت، كعادتها، ترسل اليوم رسالة ودٍ للعراق أكدت فيها أن التسامح وطي صفحات الماضي هي أخلاق وشيّم الرجال النبلاء. والكويتيون أهل لأن يقدموا النموذج الأخلاقي رغم كل الألم والمصاعب.

لم يكن ما بيننا كأشقاء خليجيين أكبر مما كان بين الكويت والعراق، ولكن ما بيننا من روابط أكبر مما يجمع بين البلدان. وبالتأكيد نحن قادرون على أن نتجاوز كل ما جرى بالحوار وبتقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى حيال مواطن الخلاف.

لا زال والد الجميع الصباح يذكّرنا بأن صبحا جديدا ينتظرنا وان طالت ظلمة الليل، وان سحب الصيف التي غطت المنطقة سيقشعها شتاء الكويت الدافئ الذي سنعيشه على مدى أسبوعين. لقد ألحق سموه القمة السياسية بقمة رياضية، ولن يتسلل اليأس إلى قلبه حتى تتوج جهوده المخلصة بالنجاح.

