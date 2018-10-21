مال وأعمال

أشار تقرير شركة Ofeed الى ان الدولار استطاع أن يعاود الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وجد الدعم من محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر في اصراره على رفع أسعار الفائدة التدريجي الأمر الذي ساعد على عودة الدولار في تسجيل المكاسب على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

مؤشر الدولار الذي يقيس اداءه مقابل سلة من ستة عملات رئيسية ارتفع وسجل اعلى مستوياته خلال الأسبوع الماضي عند 95.82 وذلك بعد ان سجل الأدنى له عند 94.64. البنك الاحتياطي الفيدرالي في محضر اجتماعه الذي صدر الأسبوع الماضي اكد استمرار تحسن قطاع العمالة واستقرار معدلات البطالة، الأمر الذي ساعد على تحسن مستويات الانفاق في القطاع العائلي والاستثمار في قطاع الأعمال.

معدلات التضخم من وجهة نظر البنك تستقر عند 2% على المستوى السنوي وهو مستهدف البنك، ومن هذا المنطلق يرى أعضاء البنك ملائمة الاستمرار في الرفع التدريجي لأسعار الفائدة خاصة أن المخاطر متوازنة على الاقتصاد المحلي.

كما أسقط البنك من بيانه عبارة استمرار السياسة النقدية في كونها توسعية، خاصة أن توجهات السياسة النقدية للبنك قد تغيرت.

من جهة أخرى فقد صرح عضو البنك الفيدرالي بولارد أن ضعف التضخم بالاضافة الى عدد من العوامل قد يعمل على اضعاف رفع الفائدة، ويرى أن السياسة النقدية الحالية مناسبة كما من غير المتوقع أن نستنتج تأثير ضعف البطالة على ارتفاع معدلات التضخم. ومن ناحية اخري انخفض العملة الملكية خلال الأسبوع الماضي وسط ضغط سلبي من التوقعات أن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يضغط بالسلب على مستويات الجنيه الاسترليني، يأتي هذا في الوقت الذي يجد فيه الدولار بعض الدعم من جراء محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.

الجنيه الاسترليني مقابل الدولار سجل أدنى مستوياته خلال الأسبوع الماضي عند 1.3011 وذلك بعد أن سجل اعلى مستوى عند 1.3235.

عضو البنك المركزي البريطاني كانليف أكد أن نتائج البريكست قد تدفع الجنيه الاسترليني الى التراجع بشكل كبير، وأن التدخل في سعر الصرف اجراء غير فعال، خاصة ان تحركات سعر الصرف الحالية تدل على استعداد الأسواق لتقبل الأسوأ بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما أشار كانليف أن قطاع العمالة يشهد تحسن كبير وفقا لتقرير الوظائف الذي صدر عن بريطانيا ليظهر تسارع في معدلات الأجور خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أغسطس بينما استقرت معدلات البطالة عند أدنى معدلاتها.

ارتفاع الحوافز

متوسط الأجور المتضمنة الحوافز ارتفع بنسبة 2.7% خلال الربع السنوي المنتهي في أغسطس مقارنة مع كل من التوقعات والقراءة السابقة بنسبة 2.6%، بينما الأجور المستثنى منها الحوافز فقد ارتفعت بنسبة 3.1% وهو أسرع معدل منذ عام 2009 بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 2.9%.

معدلات البطالة استقرت عند 4.0% خلال نفس الفترة لتأتي موافقة للتوقعات والقراءة السابقة لتستقر عند أدنى معدلاتها منذ شهر ديسمبر 1974.

اعانات البطالة في بريطانيا ارتفعت الى 18500 خلال الشهر الماضي مقارنة مع قراءة شهر أغسطس بقيمة 8700، بينما توقعات الأسواق أن تصل الى 4500.

من جهة أخرى أعلنت بريطانيا عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مقياس التضخم وشهد تراجع خلال شهر سبتمبر ليسجل ارتفاع بنسبة 2.4% على المستوى السنوي ليتراجع من أعلى مستوى في ستة أشهر.

القراءة السابقة لمؤشر أسعار المستهلكين كانت مرتفعة بنسبة 2.7% في حين كانت التوقعات تشير الى ارتفاع بنسبة 2.6%.

الانخفاض الرئيسي في المؤشر جاء نتيجة انخفاض أسعار الطعام والمشروبات الغير كحولية والتي تراجعت أسعارها بنسبة 0.1%.

أما عن اليورو فقد انخفض خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى عند 1.1433 وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى عند 1.1621.

تراجع الين

عاد الين الياباني الى التراجع مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد تسجيله أعلى مستوياته في خمسة أسابيع، يأتي هذا في ظل قوة الدولار بالاضافة الى تصريحات رئيس البنك المركزي الياباني كورودا. زوج الدولار مقابل الين الياباني ارتفع خلال الأسبوع الماضي ليسجل أعلى مستوى عند 112.72 وذلك بعد تسجيله أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 111.62.

رئيس البنك المركزي الياباني كورودا صرح أن الصادرات مستمرة في الارتفاع بشكل تدريجي، وأنه على الحكومة والبنك المركزي التعامل مع عمليات رفع التعريفات الجمركية الأخيرة بشكل صحيح.

كما أشار كورودا أن الارتفاع في أسعار المستهلكين الذي يمثل مقياس التضخم لا يزال محدود ولكنه لا يزال يتوقع ارتفاع التضخم الى 2% بشكل تدريجي في ظل استمرار الحفاظ على البرنامج التحفيزي. أما عن الصين فقد أعلنت عن تراجع معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام وفقا لمؤشر الناتج المحلي الاجمالي الذي أظهر نمو بنسبة 6.5% من القراءة السابقة التي أشارت الى نمو بنسبة 6.7% بينما أشار التوقعات الى نمو بنسبة 6.6%.

