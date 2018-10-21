مال وأعمال

استعاد الدولار بريقه الأسبوع الماضي، ليرتد من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع بعد أن أشار مسؤولو البنك الفيدرالي في محضر اجتماع شهر سبتمبر الى أن الاقتصاد الأميركي القوي لا يزال يبرر زيادات أخرى في أسعار الفائدة. خلال هذا الأسبوع، ستركز الأعين على اصدار بعض البيانات الاقتصادية الهامة من أكبر اقتصاد في العالم، بما في ذلك الناتج المحلي الاجمالي الأولي وطلبات السلع المعمرة. ومع ذلك، يمكن للبيانات الأخرى جذب المزيد من الاهتمام، وأبرزها الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة لشهر يوليو، حيث يسعى ترامب الى المضي قدما في تضييق الفجوة التجارية الأميركية مع الصين. الناتج المحلي الاجمالي الأولي في الولايات المتحدة من المتوقع أن يشهد تراجع في وتيرة النمو في الربع الثالث الى نسبة 2.6 في المئة نمو على أساس سنوي بالمقارنة بـ4.6 في المئة معدل نمو في الربع الثاني. في حال صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة يمكن أن يتعرض الدولار لمزيد لبعض الضغط، حيث أن تراجع النمو قد يؤثر على فرص رفع سعر الفائدة في شهر ديسمبر.

