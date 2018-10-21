مال وأعمال

واصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل أعلى قمة له منذ ثلاثة أشهر مستفيدا من حالة القلق المستمرة في الأسواق ولكن ارتفاع الدولار قلص من المكاسب. وجد الذهب مقاومة قوية عند مستوى 1225 دولاراً للأونصة، حيث سيحتاج للبقاء هذا المستوى لمواصلة الصعود في حين أنه تتواجد مناطق دعم قرابة مستوى 1214 دولاراً للأونصة. سيظل الذهب يستلهم اتجاهه هذا الأسبوع من تحركات كل من الأسهم والدولار. وفيما يتعلق بالنفط، استمر بالهبوط من أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر الأسبوع الماضي حيث أن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية قللت من تأثير العقوبات الأميركية على النفط الايراني والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تراجع الخام الأميركي ليتداول أقل من 70 دولاراً للبرميل لأول مرة مذ شهر حيث استمرت عمليات البيع منذ بلوغه 76.88 للبرميل المسجلة في بداية شهر أكتوبر. قد تكون مخزونات الخام الأميركية قد ارتفعت بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أكتوبر بعد ارتفاعه بنحو 6.5 ملايين برميل في الأسبوع السابق، وفقا لتقديرات تقرير وكالة الطاقة في الحكومة الأميركية.

