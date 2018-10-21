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مال وأعمال

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خفض قيمة برنامج شراء الأصول للنصف


تراجع اليورو في الأسبوع الماضي في ظل حالة القلق المرتبطة بالميزانية في ايطاليا حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية أن مسؤول من الاتحاد الأوروبي قال ان مشروع الميزانية الايطالية غير مقبول.
أما هذا الأسبوع، فستكون الأسواق بانتظار اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والذي سوف يأتي بأخر تطورات الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو. من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض في ظل استقرار معدلات النمو والتضخم في منطقة اليورو، كما يضع المحللون احتمالات ضعيفة لتمديد برنامج شراء الأصول على الرغم من المخاوف السياسية والتجارية. كان قد أعلن المركزي الأوروبي عن خفض قيمة برنامج شراء الأصول للنصف بما يساوي 15 مليار يورو شهريا بنهاية سبتمبر وانهاء عمليات التيسير الكمي بشكل نهائي بنهاية العام الحالي. بالنسبة البيانات الاقتصادية الأكثر أهمية على صعيد الأجندة الاقتصادية هذا الأسبوع هي مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي والخدمي المركب الأولي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر توسعًا في النمو في شهر أكتوبر الى 54.4 من 54.1 في سبتمبر.
اذا تم صدور البيانات بما يتماشى مع التوقعات فقد تقدم بعض الدعم لليورو، ولكن تظل تصريحات رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراجي هي الأكثر أهمية.


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