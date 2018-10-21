مال وأعمال

صرح، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، أن المعهد سيستضيف المحاضر العالمي ستيف فاربر المصنف واحد من ضمن أفضل 50 خبيراً في مجال القيادة والادارة على مستوى العالم، ليعقد حلقة نقاشية بعنوان «الجوانب الشخصية للابتكار وذلك يوم 4 ديسمبر 2018، في فندق الفورسيزونز قاعة البدع - الكويت. تم ادراج ستيف فاربر كواحد من ضمن أفضل 50 خبيراً في مجال القيادة والادارة على مستوى العالم، وذلك وفقاً ل Inc.s، كما احتل المرتبة الأولى ضمن 12 محاضراً على قائمة Huffington. وهو مؤلف لأكثر الكتب مبيعاً، ومتحدث معروف على نطاق واسع، وموجه ومستشار متميز في مجال القيادة، عمل مع مجموعة واسعة من المؤسسات العامة والخاصة في شتى المجالات. تجدر الاشارة الى أن بنك الكويت الوطني هو راعي رئيسي لهذه الحلقة النقاشية. تُعقد هذه الحلقة النقاشية بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكذلك بالتعاون مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث سيقوم برنامج اعادة الهيكلة بتغطية نسبة من تكاليف المشاركين في هذه الحلقة من القطاع الخاص، وفقاً للنظم واللوائح الخاصة ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ووفقاً لحالة كل مرشح. على أن يتم تقديم طلبات المساهمة قبل موعد بدء الحلقة بما لا يقل عن اسبوعين وذلك وفقاً للشروط والاجراءات الخاصة المعمول بها لدى البرنامج. وأشار الدكتور يعقوب الرفاعي الى أن هذه الحلقة النقاشية تُعتبر من أهم الأنشطة التي يعقدها المعهد خلال هذا العام، حيث سيُقدمها واحد من ضمن أشهر 50 خبيراً مجال القيادة والادارة على مستوى العالم، وخلال الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان «الجوانب الشخصية للابتكار»، سوف يقوم فاربر، بمناقشة مواضيع هامة في مجال القيادة المتميزة والادراك والتعلّم والتخطيط والتقدم في مجال العمل وخارجه، وأهمية التفوق على الذات، والمعيار الجديد للتوجيه وتطوير المواهب، والجوانب الشخصية للابتكار وكيفية الانتقال من خشية الاخفاق الى متعة الاكتشاف.

