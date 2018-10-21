مال وأعمال

تنظم وزارة المالية بالتنسيق مع شركة بيكر تلي للاستشارات ندوة تعريفية حول استخدامات البرنامج الآلي لمعيار الابلاغ المشترك (CRS)، وذلك في فندق جميرا قاعة المسيلة غدا الاثنين الموافق 22 أكتوبر 2018، وذلك في اطار التزام الكويت بالتعاون الضريبي الدولي لتبادل المعلومات لغايات ضريبية

ويأتي تنظيم تلك الندوة استكمالا لدور وزارة المالية الرائد كونها الجهة المسؤولة في دولة الكويت عن تنفيذ الاتفاقيات الضريبية الدولية، والذي بموجبه قامت وزارة المالية بالتعاقد مع شركة بيكر تلي للاستشارات بتاريخ 2 أغسطس 2018، حيث تقوم الشركة بموجب هذا العقد بتزويد الوزارة بنظام التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية AEOI لمعيار الابلاغ المشترك والذي يتيح لها الابلاغ عن المعلومات بشأن هذا المعيار.

ويأتي هذا التعاقد بعد تحقيق الوزارة نجاحا ملموسا في السابق مع «بيكر تلي» في تنفيذ مشروعا مماثلا فيما يخص تطبيق التزامات دولة الكويت مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن «الفاتكا».

وفي هذا السياق، صرح هشام سرور الشريك التنفيذي في بيكر تلي قائلا «بأن النظام قد تم تنفيذه بنجاح لتلقي التقارير والتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية لأغراض الضريبة وفقا لمعيار الابلاغ المشترك (Common Reporting Standard)، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتستهدف هذه المتطلبات الحد من التهرب الضريبي.

وأضاف «ان انضمام دولة الكويت للاتفاقيات الدولية ومنها معيار الابلاغ المشترك (CRS)، ما هو الا أحد الخطوات في استراتيجية ورؤية رائدة لدولة الكويت للحث على شفافية المعلومات بين الدول، وخلق مناخ اقتصادي متكافئ مع الدول المشاركة في الاتفاقية من خلال مكافحة التهرب الضريبي حول العالم وتحسين الالتزام الضريبي الدولي».

كما أضاف «تساعد الندوة التعريفية المؤسسات المالية على تفهم أساليب تطبيق البرنامج الآلي للابلاغ، حتى تتمكن من تنفيذ الالتزام وتفادي أيه مخالفات تعرض أعمال المؤسسات المالية لأية مخالفات أو توقف للأعمال».

جدير بالذكر بأن حكومة الكويت قد قامت في 19 أغسطس من عام 2016 بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية (MCAA) مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. كما قامت بتوقيع اتفاقية المساعدة الادارية في المسائل الضريبية (MAC) بتاريخ 05 مايو 2017، وتم التصديق عليها بتاريخ 03 يوليو 2018 بموجب القانون رقم (76) لسنة 2018.

كما أصدرت وزارة المالية بالكويت القرار رقم (36) لسنة 2017، والقرارين رقم (46) لسنة 2017 ورقم (18) لسنة 2018 بشأن التعليمات الاسترشادية الاضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية حيث يتوجب على المؤسسات المالية ارسال التقارير.

