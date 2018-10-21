مال وأعمال

نظمت مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا في مقرها ببرج كيبكو بالتعاون مع الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» ندوة توعوية للموظفات، للتعريف بمخاطر مرض سرطان الثدي وكيفية الوقاية منه. وقالت الشركة في بيان صحافي ان الندوة التثقيفية تأتي في اطار برامج المسؤولية المجتمعية للمجموعة وشركاتها التابعة،والتي تستهدف في جزء منها الحفاظ على اللياقة المعنوية والبدنية لموظفيها. من جانبهم، عبر مسؤولي حملة «كان» عن شكرهم لمسؤولي وموظفي مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا، لتفاعلهم الايجابي مع الحملة، وحرصهم على الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الوقاية ومحاربة مرض السرطان.

يذكر أن مجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا هي احدى شركات الهيئة العامة للاستثمار وتسعى من خلال استراتيجيتها وشركاتها التابعة الى دعم مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع التكنولوجية المتقدمة بما تمتلكه من استثمارات تكنولوجية وكوادر وطنية قادرة على تنفيذ كبرى المشاريع الحيوية ذات الطابع التكنولوجي.

